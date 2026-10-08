Усилят мобильность: "Украинская команда" передала очередную партию автомобилей 33-му штурмовому полку

Бойцы 33-го отдельного штурмового полка получили новую партию автомобилей от волонтеров "Украинской команды". Транспортные средства повысят мобильность подразделения.

В соцсетях "Украинской команды" сообщили, что продолжают поддерживать украинских защитников и защитниц. С начала полномасштабной войны волонтеры передали на фронт уже более 100 внедорожников, грузовиков, "скорых", автобусов и спецтехники. В целом речь идет о почти 1900 тоннах помощи на сумму более полумиллиарда гривен.

"Помощь усилит мобильность подразделения"

В "Украинской команде" рассказали: на этот раз 33-му отдельному штурмовому полку передали две машины. Артур Палатный – руководитель волонтерского штаба – сообщил, что герои защищают Украину от российских оккупантов на Покровском, Купянском, Донецком и Запорожском направлениях. Внедорожники от "Украинской команды" повысят мобильность бойцов, а также помогут им при выполнении боевых задач.

Уверен, что наша помощь повысит мобильность подразделения и даст возможность еще лучше выполнять боевые задачи, а главное – сохранит здоровье и жизнь наших героев,

– заявил Артур Палатный.

"Украинская команда" передала внедорожники бойцам: смотрите видео

Командование и бойцы 33-го отдельного штурмового полка поблагодарили волонтеров "Украинской команды", а также всех, кто поддерживает Силы безопасности и обороны.