У соцмережах "Української команди" повідомили, що продовжують підтримувати українських захисників та захисниць. Від початку повномасштабної війни волонтери передали на фронт вже понад 100 позашляховиків, вантажівки, "швидкі", автобуси та спецтехніку. Загалом мовиться про майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.

"Допомога посилить мобільність підрозділу"

В "Українській команді" розповіли: цього разу 33 окремому штурмовому полку передали дві автівки. Артур Палатний – керівник волонтерського штабу – повідомив, що герої захищають Україну від російських окупантів на Покровському, Куп'янському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Позашляховики від "Української команди" посилять мобільність бійців, а також допоможуть їм під час виконання бойових завдань.

Впевнений, що наша допомога посилить мобільність підрозділу та надасть можливість ще краще виконувати бойові завдання, і головне – збереже здоров'я та життя наших героїв,

– заявив Артур Палатний.

"Українська команда" передала позашляховики бійцям: дивіться відео

Командування та бійці 33-го окремого штурмового полку подякували волонтерам "Української команди", а також усім, хто підтримує Сили безпеки та оборони.