Мужественные истории волонтеров в Харькове

Каждая из историй отличается отдельным мужеством и особенностями. Об этом в рамках проекта СВОИ журналистам 24 канала рассказал переселенец Владислав Любченко.

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Владислав сам занимается волонтером и говорит, что они помогали в самые критические моменты, когда людям нечего было есть, когда они не могли купить что-то в магазинах, потому что ничего не работало, или не было продуктов.

Так, во время войны люди готовы помогать всем – кто-то отдает всю продукцию, которую имеет, другие – в пользование транспорт для гуманитарной помощи. Так, переселенец рассказал, что им предоставили "ГАЗель", на которой они до сих пор ездят и даже не знают, кто ее владелец – документы есть, но никто не звонит, чтобы ее забрать.

Мужчина на Tesla развозил хлеб

Также Владислав рассказал, что среди волонтеров есть и мужчина, приезжавший на Tesla забирать и развозить хлеб.

Я говорю: "У меня на Салтовке есть пожилые люди, 8 этаж, в их дом сейчас стреляют. Ты можешь привезти продукты? Они 4 дня без еды". И он звонит: "Чтобы ты всю жизнь был здоров, лифта в доме больше нет". А там – 8 этаж, 2 неподъемных ящика продуктов, и 80-летний дедушка, полулежащий. Но еду ему доставили,

– говорит волонтер.

Мужчина, в которого попала пуля

Был еще паренек, которому они однажды отдали пакеты и он поехал на Салтовку. Во время поездки с ним исчезла связь. Когда он приехал в хаб, рассказал, что "там в него что-то попало".

Ребята сразу побежали смотреть, а в него пуля попала – через лобовое стекло, телефон, подголовье и багажник. Просто вышла из багажника. Пока он стоял, думал, что делать, кто-то выстрелил в его авто. Он бросил продукцию, уехал. А потом говорит: "Дайте мне новый телефон, бронежилет, и я буду ездить дальше". И ездит до сих пор.

В заключение переселенец из Харькова отметил, что начал заниматься волонтерством, ведь только тогда понимаешь, что можешь помочь. Все закончится и будем тогда возвращаться к жизни.

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