Мужні історії волонтерів у Харкові

Кожна із історій відзначається окремою мужністю та особливостями. Про це у рамках проєкту СВОЇ журналістам 24 каналу розповів переселенець Владислав Любченко.

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Владислав сам займається волонтером і каже, що вони допомагали в найкритичніші моменти, коли людям не було що їсти, коли вони не могли купити щось в магазинах, бо нічого не працювало, або не було продуктів.

Так, під час війни люди готові допомагати усім – хтось віддає всю продукцію, яку має, інші – у користування транспорт для гуманітарної допомоги. Так, переселенець розповів, що їм надали "ГАЗель", на якій вони досі їздять й навіть не знають, хто її власник – д окументи є, але ніхто не дзвонить, щоб її забрати.

Чоловік на Tesla розвозив хліб

Також Владислав розповів, що серед волонтерів є й чоловік, який приїжджав на Tesla забирати і розвозити хліб.

Я кажу: "У мене на Салтівці є літні люди, 8 поверх, у їхній дім зараз стріляють. Ти можеш привезти продукти? Вони 4 дні без їжі". І він дзвонить: "Щоб ти все життя був здоровий, ліфта в домі більше нема". А там – 8 поверх, 2 непідйомні ящики продуктів, і 80-річний дідусь, напівлежачий. Але їжу йому доставили,

– каже волонтер.

Чоловік, в якого потрапила куля

Був ще хлопчина, якому вони одного разу віддали пакунки і він поїхав на Салтівку. Під час поїздки з ним зник зв'язок. Коли він приїхав до хабу, розповів, що "там в нього щось попало".

Хлопці одразу побігли дивитись, а в нього куля потрапила – через лобове скло, телефон, підголів'я і багажник. Просто вийшла з багажника. Поки він стояв, думав, що робити, хтось вистрілив у його авто. Він кинув продукцію, поїхав. А потім каже: "Дайте мені новий телефон, бронежилет і я буду їздити далі". І їздить досі.

Наостанок переселенець з Харкова наголосив, що почав займатись волонтерством, адже тільки тоді розумієш, що можеш допомогти. Все закінчиться і будемо якось тоді повертатись до життя.

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