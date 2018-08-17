Волонтеры отправили на передовую передвижной стоматологический кабинет для бойцов

17 августа из Черкасс на передовую отправили передвижной стоматологический кабинет. Обустроили его на базе автомобиля ЗИЛ, а внутри установили оборудование для лечения и хирургического вмешательства.

Деньги на это, а более 400 тысяч гривен, черкасские волонтеры собрали благодаря помощи врачей-стоматологов со всей Украины.

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Авто уже получило позывной "Борт "ТриЗуб Барсук", а назвали Барсуком в честь командира 503-го отдельного батальона морской пехоты. Именно туда лечить зубы бойцов в первую очередь направится передвижной стоматологический кабинет.

Когда уже ребята выходят с фронта – только тогда они ищут, где полечить зубы. Теперь эта помощь будет там, где они воюют, где они служат,

– сказал волонтер Вячеслав Скичко.

По словам стоматогола Виталия Горбенко, этот передвижной кабинет позволяет делать стоматологические вмешательства любой сложности, даже если возникнет какая-то необходимость, то там можно провести срочные хирургические вмешательства, ведь это стоматологическая амбулатория на колесах.

Инициатор создания Виталий Горбенко показал фото передвижного стоматологического кабинета.