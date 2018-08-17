Волонтери відправили на передову пересувний стоматологічний кабінет для бійців

17 серпня із Черкас на передову відправили пересувний стоматологічний кабінет. Облаштували його на базі автомобіля ЗІЛ, а всередині встановили обладнання для лікування та хірургічного втручання.

Гроші на це, а більше 400 тисяч гривень, черкаські волонтери зібрали завдяки допомозі лікарів-стоматологів з усієї України.

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Авто вже отримало позивний "Борт "ТриЗуб Борсук", а назвали Борсук в честь командира 503-го окремого батальйону морської піхоти. Саме туди лікувати зуби бійців найперше попрямує пересувний стоматологічний кабінет.

Коли вже хлопці виходять з фронту – тільки тоді вони шукають, де полікувати зуби. Тепер ця допомога буде там, де вони воюють, де вони служать,

– сказав волонтер В'ячеслав Скічко.

За словами стоматогола Віталія Горбенка, цей пересувний кабінет дозволяє робити стоматологічні втручання будь-якої складності, навіть якщо виникне якась необхідність, то там можна провести термінові хірургічні втручання, адже це стоматологічна амбулаторія на колесах.

Ініціатор створення Віталій Горбенко показав фото пересувного стоматологічного кабінету.