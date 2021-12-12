Волшебная улица в Ровненской области: у местных жителей родилось 6 пар близнецов

В селе Колоденка Ровненской области есть улица близнецов. Местные жители называют ее волшебной, ведь всего здесь проживает 6 пар близнецов и двойняшек.

По словам председателя Корнинской территориальной общины Романа Горбатюка-Василейко, все семьи, где родились близнецы и двойняшки, не родственники между собой. Интересно, что у них всех родились только мальчишки.

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Мамы двойняшек по-разному восприняли сюрприз

Всего в семье четверо детей, Павлу и Виктору Хращевскому – по 13 лет. Братья – двойнята. Рассматривают детские фото и рассказывают о своих друзьях, живущих по соседству.

"В одной семье мальчики ходят в 8 класс – это Коля и Вова, другие – в 7 класс, зовут Богдан и Тарас", – рассказал Павел Хращевский.

По словам мамы мальчиков Натальи Панасюк, она догадывалась, что такое могло произойти. Поскольку у ее бабушки тоже родились в свое время двойняшки.

В соседнем доме проживает семья Рогашевских. Для них известие о двойном пополнении стало настоящим сюрпризом.

Когда мы пришли на УЗИ, я спросила врача, все ли хорошо. А она говорит – у вас сюрприз, будет двойня. Хорошо, что я лежала,

– поделилась мама близнецов Елена Рогашевская.

Легенда местных

Люди в селе какое-то время говорили, что причиной обильных пополнений стала вода, которую все пьют. Мол, близнецы и двойнята на улице Шевченко начали рождаться, когда там построили водонапорную башню. Со временем на ней поселились аисты.

Медики волшебную силу воды отрицают. Говорят, дело, скорее, в наследственности.

Работает генетический фактор, то есть у них в семьях были случаи многоплодных беременностей. Возможно, были поколения, у котрых не было, а вот на их поколении сошлось, что у них есть. Наталия Домбровская Врач-гинеколог

Генетическая наследственность или щедрость аистов – остается только догадываться. Ждет ли снова пополнение какая-нибудь из семей на улице Шевченко – пока неизвестно. Однако воду из водонапорной башни в Колоденке люди уже не пьют, а аисты с нее улетели.