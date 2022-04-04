Волынь ни одного москаля не пропустит, – глава Тернопольской ОГА об угрозе для Тернополя
Тернопольщина готова к развитию событий в случае наступления российских войск. У города готов план обороны и необходимое оружие для защиты территорий.
Об этом рассказал Михаил Головко, глава Тернопольской ОГА в эфире 24 канала. Он также подчеркнул, что, несмотря на атаку на нефтебазу 3 марта, тернополяне сохраняют спокойствие.
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Головко подчеркнул, что Силы территориальной обороны Тернополя заполнены на 100% и даже больше, также сформированы добровольческие батальоны, насчитывающие более 10 тысяч бойцов.
Тернопольщина готова дать отпор врагу, хотя есть определенные сомнения, что такой замысел воплотится в жизнь, потому что сначала нужно пройти патриотическую Волынь, а они там ни одного москаля не пропустят,
– заявил Михаил Головко.
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