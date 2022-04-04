Про це в ефірі 24 каналу розповів Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради. Він також наголосив, попри атаку на нафтобазу 3 квітня, тернополяни зберігають спокій.

До теми: Перша атака росіян на Тернопіль: ворог завдав удару по нафтобазі

Головко підкреслив, що сили територіальної оборони Тернополя готові на 100% і навіть більше, також сформовані добровольчі батальйони, які налічують понад 10 тисяч бійців.

Тернопільщина готова дати відсіч ворогу, хоча є певні сумніви, що такий задум втілиться в життя, бо спершу потрібно пройти патріотичну Волинь, а вони там жодного москаля не пропустять,

– заявив Михайло Головко.

Ракетний удар по Тернополю: що про це відомо – дивіться відео