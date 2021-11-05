Волынь переходит в красную зону

Волынская область переходит в красную зону карантина. Ужесточенные ограничения будут действовать в регионе с 8 ноября.

Такое решение приняли на заседании комиссии ТЭБ и ЧС. Дело в том, что в Волынской области ухудшилась ситуация с коронавирусом. Об этом еще раньше говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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В красной зоне действуют строгие ограничения в работе заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, а также при проведении массовых мероприятий.

Так, заведения можно посещать, только если 100% работников и посетителей будут вакцинированы.

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