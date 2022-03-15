На Волыни высокий шанс провокаций: как оккупанты хотят втянуть Беларусь в войну

На Волынском направлении пока не было вторжения оккупантов со стороны границы с Беларусью. Однако до сих пор остается высокая вероятность провокаций врага.

Об этом сообщили в оперативной сводке Вооруженных Сил Украины 15 марта. Там отметили, что провокации могут быть направлены на белорусские объекты.

Заметьте Из-за текущей ситуации оккупанты усилили охрану границы белорусской армией

Пока неизвестно, чего ожидать от оккупантов

В ВСУ также отметили, что враги продолжают наносить удары по Украине. Однако пока не сообщили, каких провокаций ожидают относительно втягивания Беларуси.

На Волынском направлении сохраняется высокая вероятность проведения провокаций на белорусских объектах с целью втягивания ВС Беларуси в конфликт,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Следует отметить, что на Волыни враги продолжают активно проводить разведку беспилотниками. Однако наши защитники их обычно сбивают.

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