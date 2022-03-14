На Волыни готовы предложить переселенцам еще около 5 тысяч мест

На Волыни сейчас готовы принять еще около 5 тысяч переселенцев из горячих точек.

Об этом сообщает глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко в своем телеграм-канале.

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Свободных для поселения в области около 5-ти тысяч мест. Если вы ищете временное жилье или можете предоставить его для вынужденно эвакуированных, обращайтесь по номеру "горячей линии",

– написал Юрий Погуляйко в Telegram.

Телефоны: 066 657 09 15; (0332) 778 211.

На Волыни, по словам Погуляйко, уже проживают 13 тысяч вынужденно эвакуированных из других областей. В общей сложности в область с 24 февраля прибыло 17,5 тысячи переселенцев. Большинство эвакуированных использует Волынскую область как транзитную. 265 тысяч украинцев уехали через местные пункты пропуска за границу.

Ситуация в области, как сообщил Погуляйко, остается контролируемой и спокойной. Граница цела, объекты критической инфраструктуры работают. Бизнес постепенно возвращается к работе.

"Начинается возобновление образовательного процесса. В частности, районным администрациям, городским, сельским и поселковым головам поручено организовать обучение с использованием дистанционных технологий. Будут привлекать к этому и детей внутренне перемещенных семей и временно пребывающих за пределами страны. Работаем дальше ради победы", – отметил Юрий Погуляйко.

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