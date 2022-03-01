На Волыни объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на Волыни. Жители должны немедленно уйти в укрытие.

На Волыни загудели сирены около 10 часов 1 марта. Местные должны уйти в укрытие и прятаться там до следующей сирены.

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Внимание. Воздушная тревога,

– говорится в сообщении.

Местные одновременно должны выключить все приборы, газ и свет. Людей призывают помочь людям с инвалидностью и пенсионерам. Ведь им может быть трудно спрятаться самостоятельно.

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