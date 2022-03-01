На Волині загуділи сирени близько 10 години 1 березня. Місцеві мають піти в укриття і ховатися там до наступної сирени.
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Увага. Повітряна тривога,
– мовиться в повідомленні.
Місцеві водночас мають вимкнути всі прилади, газ та світло. Людей закликають допомогти людям з інвалідністю та пенсіонерам. Адже їм може бути важко сховатися самостійно.
Станом на 10:48 відбій тривоги.
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