На Волині загуділи сирени близько 10 години 1 березня. Місцеві мають піти в укриття і ховатися там до наступної сирени.

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Увага. Повітряна тривога,

– мовиться в повідомленні.

Місцеві водночас мають вимкнути всі прилади, газ та світло. Людей закликають допомогти людям з інвалідністю та пенсіонерам. Адже їм може бути важко сховатися самостійно.

Станом на 10:48 відбій тривоги.

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