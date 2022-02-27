На Волыни объявили воздушную тревогу

В Луцке и во всей Волынской области объявили воздушную тревогу. Жителям немедленно нужно спуститься в укрытие.

Немедленно найдите ближайшее укрытие и спрячьтесь там и дождитесь сирены, которая известит об отбое тревоги.

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Карты с укрытиями по всей области можно найти здесь.

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