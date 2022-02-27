На Волыни объявили воздушную тревогу
27 февраля 2022 , 13:14Читати новину українською
Источник:Суспільне Волинь
В Луцке и во всей Волынской области объявили воздушную тревогу. Жителям немедленно нужно спуститься в укрытие.
Немедленно найдите ближайшее укрытие и спрячьтесь там и дождитесь сирены, которая известит об отбое тревоги.
Важно В Новой Каховке ведут переговоры с оккупантами о предоставлении "зеленого коридора"
Карты с укрытиями по всей области можно найти здесь.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать самые важные новости.