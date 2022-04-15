На Волыни и Полесье отдельные подразделения белорусской армии прикрывают границу

На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения белорусской армии прикрывают границу. Речь идет о Брестской и Гомельской областях.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали о ситуации в Украине 15 апреля, по состоянию на 06:00. В частности, прокомментировали ситуацию на украинско-белорусской границе.

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Ситуация на Волыни и Полесье

На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию российско-белорусской границы,

– отметили в Генштабе.

Белорусские военные находятся на территории Брестской и Гомельской областей.

Напомним, ранее со спутниковых снимков стало понятно, что на аэродромах Беларуси осталось мало российских самолетов. Часть вражеской авиации уничтожили украинские защитники, другую – переправили куда-то.

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