На Волыни и Полесье отдельные подразделения белорусской армии прикрывают границу
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения белорусской армии прикрывают границу. Речь идет о Брестской и Гомельской областях.
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали о ситуации в Украине 15 апреля, по состоянию на 06:00. В частности, прокомментировали ситуацию на украинско-белорусской границе.
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Ситуация на Волыни и Полесье
На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию российско-белорусской границы,
– отметили в Генштабе.
Белорусские военные находятся на территории Брестской и Гомельской областей.
Напомним, ранее со спутниковых снимков стало понятно, что на аэродромах Беларуси осталось мало российских самолетов. Часть вражеской авиации уничтожили украинские защитники, другую – переправили куда-то.
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