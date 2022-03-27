На Волыни раздались взрывы: в ОВА сообщили о ракетных ударах

27 марта 2022 , 22:37
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телеграмм Юрия Погуляйко

На Волыни вечером 27 марта раздались взрывы. Юрий Погуляйко – глава Волынской ОВ – сообщил о ракетных ударах по нефтебазе.

Игорь Полищук – мэр Луцка – напомнил людям о запрете публикации в сети фото и видео взрывов. Он также призвал местных жителей оставаться в укрытии.

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Относительно прогремевших взрывов. Это были ракетные удары по нефтебазе. Воздушная тревога продолжается,
– заявил Погуляйко.

Находиться в укрытиях гражданской защиты необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. 

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Автор: Мар'яна Бекало