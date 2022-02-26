На Волыни сбили дрон и задержали двух человек, – Нацполиция

В Национальной полиции Волынской области сообщают о сбитом дроне, а также двух задержанных лиц.

Об этом начальник Национальной полиции в Волынской области Юрий Крошко рассказал в видеообращении. В частности известно об одном сбитом и еще двух задержанных дронах.

К теме В Полтаве сбили четыре вражеских дрона

Один из задержанных занимался контрабандой

Юрий Крошко отметил, что уже вторые сутки наблюдается активизация неизвестных летательных аппаратов в области в ночную пору.

В пограничной зоне удалось сбить один такой дрон .

. Также сообщается о задержании двух человек и двух летательных аппаратах.

Уже известно, что один из задержанных занимался контрабандой. Он, собственно, пытался с помощью дрона переправить нелегальный товар через границу.

Сообщается, что дрон и транспортное средство задержанного также конфисковали. Автомобиль, скорее всего, пойдет на нужды территориальной обороны, как это предусмотрено в военное время.

Также он поблагодарил граждан за их высокое сознание и призвал продолжать проявлять стойкость и выдержку.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.