На Волыни снова воздушная тревога

В Волынской области снова объявили о воздушной тревоге. Всем жителям области немедленно нужно пройти в укрытие.

Сначала тревогу в Ровно и Волыни объявили в 19:55. Около 20:40 на Волыни снова начали выть сирены.

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Всем нужно как можно быстрее пройти в укрытие. Жителям области следует сохранять спокойствие – это может спасти жизнь.

Укрытие можно будет покинуть, когда объявят отбой тревоги. Официальные ресурсы сообщат об этом, когда возвращаться домой будет безопасно.

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