На Волыни внедорожник столкнулся с микроавтобусом: пострадали дети

В Волынской области 20 декабря произошла масштабная авария, в которой пострадали 7 человек. Внедорожник столкнулся с микроавтобусом. В результате трое детей попали в реанимацию.

ДТП произошло около 19:00 на автодороге вблизи села Верба Владимир-Волынского района. Mitsubishi Pajero врезался в Volkswagen Transporter T5.

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Пострадали дети

В результате ДТП пострадал 45-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero и четверо пассажиров. Среди них были дети в возрасте 11, 14 и 16 лет. Все – жители Львова.

Водитель Volkswagen Transporter T5 и двое его пассажиров тоже травмировались. Они из Ковельского района Волыни. Всех пострадавших, кроме водителя Mitsubishi Pajero, забрали в больницу.

Полиция открыла дело о нарушении правил безопасности дорожного движения.



Микроавтобус попал в ДТП / Фото полиции

В каком состоянии пострадавшие

Руководитель диспетчерской службы экстренной медицинской помощи Станислав Линик рассказал о травмах пострадавших, информирует "Суспільне". У них переломы, ушибы разных степеней, закрытые черепно-мозговые травмы.

Детей после детального осмотра перевезли на лечение в областную детскую клиническую больницу. Сейчас они находятся в реанимации.

Гибель несовершеннолетней на Волыни

В ночь с 27 на 28 октября в аварии на Волыни погибла 17-летняя девушка. Трагедия произошла в селе Ветлы Камень-Каширского района.

Водитель Mazda не справился с управлением. Машина выехала за пределы проезжей части, а затем столкнулась с электроопорой и перевернулась. Несовершеннолетняя пассажирка не выжила.