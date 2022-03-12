На Волыни воздушная тревога: все в укрытие

На Волыни объявили воздушную тревогу. Всех людей призывали немедленно пройти в укрытие.

Соответствующую информацию обнародовал глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко. Это произошло в 17:03 12 марта.

Важно Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

Сирены раздаются на Волыни

Внимание! Воздушная тревога – всем в укрытие,

– говорится в сообщении.

Людей призывают пройти в укрытие, потому что возможны атаки с неба со стороны противника. В хранилищах следует находиться до тех пор, пока не объявят отбой воздушной тревоги.

В частности, просят соблюдать правила, ведь это может спасти жизнь.

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