На Волыни воздушная тревога: все в укрытие
12 марта 2022 , 17:10Читати новину українською
Источник:телеграмм Юрия Погуляйко
На Волыни объявили воздушную тревогу. Всех людей призывали немедленно пройти в укрытие.
Соответствующую информацию обнародовал глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко. Это произошло в 17:03 12 марта.
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Внимание! Воздушная тревога – всем в укрытие,
– говорится в сообщении.
Людей призывают пройти в укрытие, потому что возможны атаки с неба со стороны противника. В хранилищах следует находиться до тех пор, пока не объявят отбой воздушной тревоги.
В частности, просят соблюдать правила, ведь это может спасти жизнь.
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