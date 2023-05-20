Посол Украины в Польше заявил, что любые попытки навязать президенту или нашему государству то, что мы должны делать относительно общего прошлого, неприемлемы и досадны.
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Что именно сказал спикер МИД Польши
В интервью Onet Лукаш Ясина отметил, что украинская сторона якобы "не понимает", что тема Волыни важна для поляков.
Президент Зеленский должен взять на себя больше ответственности… Извиниться и попросить прощения. Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее до сих пор не хватает,
– заявил спикер МИД Польши.
Как отреагировал посол Украины
Василий Зварыч отметил, что внимательно прочитал интервью спикера МИД Польши Лукаша Ясины, где он высказал мнение, что Украина и президент должны бы делать в контексте 80-й годовщины Волыни.
Любые попытки навязать Президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, неприемлемы и досадны. Мы помним историю, готовы к диалогу и взаимному пониманию, и в то же время призываем к уважению и взвешенности в заявлениях, особенно в сложной реальности геноцидной российской агрессии против украинского народа,
– подчеркнул посол Украины в Польше.
Также дипломат отметил, что известная формула подлинного примирения в украинско-польских отношениях звучит так: "Прощаем и просим прощения".