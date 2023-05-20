Посол України в Польщі заявив, що будь-які спроби нав'язати президенту чи нашій державі те, що ми повинні робити щодо спільного минулого, є неприйнятними і прикрими.

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Що саме сказав речник МЗС Польщі

В інтерв'ю Onet Лукаш Ясіна зазначив, що українська сторона нібито "не має розуміння", що тема Волині важлива для поляків.

Президент Зеленський має взяти на себе більше відповідальності… Вибачитися і попросити, будь ласка, вибачення. Ця формула дуже добре працює у випадку польсько-українських відносин, і її досі бракує,

– заявив речник МЗС Польщі.

Як відреагував посол України

Василь Зварич зазначив, що уважно прочитав інтерв'ю речника МЗС Польщі Лукаша Ясіни, де він висловив думку, що Україна і президент мали б робити в контексті 80-х роковин Волині.

Будь-які спроби нав'язати Президенту України чи Україні те, що ми повинні робити по відношенню до нашого спільного минулого, є неприйнятними і прикрими. Ми пам'ятаємо історію, готові до діалогу і взаємного розуміння, та водночас закликаємо до поваги і виваженості у заявах, особливо в складній реальності геноцидної російської агресії проти українського народу,

– наголосив посол України в Польщі.

Також дипломат зауважив, що відома формула справжнього примирення в українсько-польських відносинах звучить так: "Прощаємо і просимо пробачення".

Зверніть увагу! Волинська трагедія – це протистояння між УПА та Армією Крайовою під час Другої світової війни у 1943 році на Волині. Кількість жертв, яку називають дослідники, дуже варіюється. Так, за польськими підрахунками під час цієї трагедії загинуло щонайменше 35 тисяч осіб.