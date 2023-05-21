В воскресенье, 21 мая, в эфире утреннего шоу на одном из телеканалов Госсекретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая высказалась относительно "дискуссий", имеющих отношение к Волынской трагедии. Случилось это после скандального сообщения представителя МИД Польши Лукаш Ясина.

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Заявление Госсекретаря

Как отметило официальное лицо, этот вопрос уже обсуждали польский и украинский лидеры. Собственно, с ее слов понятно, что это та болезненная тема, которую, прежде всего, следует поднимать и обсуждать на высшем политическом уровне, а не в соцсетях.

Эта тема присутствует в переговорах между президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским. Следует вспомнить речь Дуды в Киеве и слова президента Зеленского в Варшаве. Тогда он сказал, что "каждая жертва заслуживает достойного погребения". Никто не сделал столько жестов за последние годы, как президент Анджей Дуда, начиная с 2015 года,

– констатировала Папроцкая.

Кроме того, она подтвердила, что проблема вокруг понимания этой трагедии украинцами и поляками существует. Очевидно, только основательные переговоры смогут ее решить.

Скандал с участием спикера МИД

На днях спикер министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что украинский президент Владимир Зеленский якобы должен извиниться перед поляками за Волынскую трагедию.

На это со временем отреагировал посол Украины в Польше Василий Зварыч. По его словам, любые попытки навязать нашему государству чувства вины неприемлемы.

"Мы помним историю, готовые к диалогу и взаимному пониманию, и в то же время призываем к уважению и взвешенности в заявлениях, особенно в сложной реальности геноцидной российской агрессии против украинского народа", – также подчеркнул он.

Однако впоследствии сообщение Зварыча с этими словами исчезло из сети. Посол назвал его ошибочным, однако вместе с тем все равно подчеркнул, что публикация спикера МИД Польши "была лишней".

Важно! Волынская трагедия произошла в 1943 году. В общем, это противостояние между Украинской повстанческой армией и Армией краевой во время Второй мировой войны на Волыни. По разным подсчетам в результате этого погибло по меньшей мере 35 тысяч человек.