У неділю, 21 травня, в ефірі ранкового шоу на одному з телеканалів Держсекретарка канцелярії президента Польщі Малгожата Папроцька висловилась щодо "дискусій", які мають стосунок до Волинської трагедії. Сталося це після скандального допису речника МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

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Заява Держсекретарки

Як зазначила офіційна особа, це питання уже обговорювали польський та український лідери. Власне, з її слів зрозуміло, що це та болюча тема, яку насамперед слід порушувати та обговорювати на вищому політичному рівні, а не в соцмережах.

Ця тема присутня в переговорах між президентами Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським. Варто згадати промову Дуди в Києві та слова президента Зеленського у Варшаві. Тоді він сказав, що "кожна жертва заслуговує на гідне поховання". Ніхто не зробив стільки жестів за останні роки, як президент Анджей Дуда, починаючи з 2015 року,

– констатувала Папроцька.

Окрім того, вона підтвердила, що проблема навколо розуміння цієї трагедії українцями та поляками існує. Вочевидь, лише ґрунтовні перемовини зможуть її розв'язати.

Скандал за участі речника МЗС

Днями спікер міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що український президент Володимир Зеленський начебто має перепросити у поляків за Волинську трагедію.

На це згодом відреагував посол України в Польщі Василь Зварич. За його словами, будь-які спроби нав'язати нашій державі відчуття провини є неприйнятними.

"Ми пам'ятаємо історію, готові до діалогу і взаємного розуміння, та водночас закликаємо до поваги та виваженості у заявах, особливо в складній реальності геноцидної російської агресії проти українського народу," – також наголосив він.

Однак згодом допис Зварича з цими словами зник з мережі. Посол назвав його помилковим, однак разом з тим все одно наголосив, що публікація речника МЗС Польщі "була зайвою".

Важливо! Волинська трагедія сталася у 1943 році. Загалом це протистояння між Українською повстанською армією та Армією крайовою у часи Другої світової війни на Волині. За різними підрахунками внаслідок цього загинуло щонайменше 35 тисяч людей.