У неділю, 21 травня, в ефірі ранкового шоу на одному з телеканалів Держсекретарка канцелярії президента Польщі Малгожата Папроцька висловилась щодо "дискусій", які мають стосунок до Волинської трагедії. Сталося це після скандального допису речника МЗС Польщі Лукаш Ясіна.
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Заява Держсекретарки
Як зазначила офіційна особа, це питання уже обговорювали польський та український лідери. Власне, з її слів зрозуміло, що це та болюча тема, яку насамперед слід порушувати та обговорювати на вищому політичному рівні, а не в соцмережах.
Ця тема присутня в переговорах між президентами Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським. Варто згадати промову Дуди в Києві та слова президента Зеленського у Варшаві. Тоді він сказав, що "кожна жертва заслуговує на гідне поховання". Ніхто не зробив стільки жестів за останні роки, як президент Анджей Дуда, починаючи з 2015 року,
– констатувала Папроцька.
Окрім того, вона підтвердила, що проблема навколо розуміння цієї трагедії українцями та поляками існує. Вочевидь, лише ґрунтовні перемовини зможуть її розв'язати.
Скандал за участі речника МЗС
- Днями спікер міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що український президент Володимир Зеленський начебто має перепросити у поляків за Волинську трагедію.
- На це згодом відреагував посол України в Польщі Василь Зварич. За його словами, будь-які спроби нав'язати нашій державі відчуття провини є неприйнятними.
- "Ми пам'ятаємо історію, готові до діалогу і взаємного розуміння, та водночас закликаємо до поваги та виваженості у заявах, особливо в складній реальності геноцидної російської агресії проти українського народу," – також наголосив він.
- Однак згодом допис Зварича з цими словами зник з мережі. Посол назвав його помилковим, однак разом з тим все одно наголосив, що публікація речника МЗС Польщі "була зайвою".