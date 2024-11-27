На пресс-конференции 27 ноября президент Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий напомнил, что ИНП "с 2017 года последовательно борется за то, чтобы все результаты эксгумаций и раскопок на Волыни были правдой". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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В Польше сделали громкое заявление относительно эксгумации на Волыни

В 2017 году ИНП направил первый запрос на проведение поисково-эксгумационных работ. По словам Навроцкого, на сейчас они прислали уже девять таких запросов и ни один из них не был принят украинской стороной.

Он также добавил, что когда публичные декларации политиков – это не просто политические декларации, то в Институте национальной памяти ждут официального подтверждения и ответ на запросы.

Стоит отметить, что ИНП является единственным учреждением, что готова взяться за эксгумационные работы на Волыни. Навроцкий заверил, что в распоряжении учреждения есть достаточно людей и техники. Если будет официальное решение по этому вопросу – на Волынь приедут подготовленные команды.

Бюро розыска и идентификации ИНП готово провести реальные поиски на Волыни в течение 24 часов. Поэтому мы ждем официального подтверждения этой информации,

– говорит Кароль Навроцкий.

Президент ИНП добавил, что поиски могут начаться несмотря на войну в Украине. По его словам, она не имеет никакого влияния на эффективность деятельности работников Института национальной памяти.

Ранее Польша и Украина договорились о проведении эксгумации жертв Волынской трагедии на территории Украины. В совместном заявлении министры иностранных дел Украины и Польши заявили, что "решительно настроены решить спорные вопросы общего прошлого".

Сейчас страны работают над поисками практических механизмов для организации поисков и эксгумаций.

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что украинцы и поляки должны уважать боль и потери с противоположной стороны и признать ответственность за преступления конкретных людей со своей стороны.

По словам Дробовича, чтобы достичь добрососедских отношений с Польшей, нужно переосмыслить определенные вещи.