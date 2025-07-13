Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на PAP. В воскресенье, 13 июля, в римско-католическом кафедральном соборе Луцка состоялась торжественная месса по жертвам Волынской трагедии с участием польских дипломатов и представителей польского меньшинства в Украине.

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В Луцке почтили погибших во время Волынской трагедии

Епископ Эдвард Кава отметил, что обеим странам важно помнить общую историю и провести эксгумации для установления имен всех погибших.

Между тем Польша ожидает в ближайшее время получить разрешение от украинской власти на проведение новых поисково-эксгумационных работ в селе Пужники на Тернопольщине. По словам Мацея Данцевича из польского фонда "Свобода и демократия", речь идет о втором месте возможного массового захоронения, где могут быть останки более 30 человек. Если разрешение поступит до конца июля, поисковые работы планируют провести еще до конца августа.

Захоронение останков 42 поляков, эксгумированных в мае, запланировано на начало сентября: каждую жертву похоронят в отдельной могиле с крестом и, по возможности, установленным именем. Данцевич также сообщил, что польская сторона рассматривает другие потенциальные места захоронений в Тернопольской и Львовской областях и планирует обращаться за разрешениями на проведение поисковых работ.