Про це розповідає 24 Канал з посиланням на PAP. У неділю, 13 липня, в римо-католицькому кафедральному соборі Луцька відбулася урочиста меса за жертвами Волинської трагедії за участю польських дипломатів та представників польської меншини в Україні.

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У Луцьку вшанували загиблих під час Волинської трагедії

Єпископ Едвард Кава наголосив, що обом країнам важливо пам’ятати спільну історію та провести ексгумації для встановлення імен усіх загиблих.

Тим часом Польща очікує найближчим часом отримати дозвіл від української влади на проведення нових пошуково-ексгумаційних робіт у селі Пужники на Тернопільщині. За словами Мацея Данцевича з польської фундації "Свобода і демократія", йдеться про друге місце можливого масового поховання, де можуть бути останки понад 30 осіб. Якщо дозвіл надійде до кінця липня, пошукові роботи планують провести ще до кінця серпня.

Поховання останків 42 поляків, ексгумованих у травні, заплановане на початок вересня: кожну жертву поховають в окремій могилі з хрестом і, за можливості, встановленим ім’ям. Данцевич також повідомив, що польська сторона розглядає інші потенційні місця поховань у Тернопільській та Львівській областях і планує звертатися за дозволами на проведення пошукових робіт.