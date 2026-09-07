Волынский ТЦК опроверг информацию о мобилизации "человека-паука" в Луцке: что произошло на самом деле

Волынский областной ТЦК и СП опровергли информацию о мобилизации мужчины в костюме Человека-паука в Луцке. Кадры с задержанием супергероя оказались фейком, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта.

О подделке видео и фотографий сообщила пресс-секретарь ведомства Ульяна Кравчук. Она подчеркнула, что материалы, распространяемые в социальных сетях, не соответствуют действительности и являются сфабрикованными.

Каковы подробности?

На днях в сети распространили фото и видео, на которых, как утверждалось, военнослужащие ТЦК в Луцке задерживают человека в костюме супергероя возле одного из местных ТРЦ.

На опубликованном фото трое военнослужащих ведут мужчину к белому микроавтобусу. Это изображение распространили ряд СМИ.

Проверка показала, что эти нашумевшие кадры оказались сгенерированными с помощью искусственного интеллекта.

"Информацию уже проверила команда VoxCheck с помощью специализированного инструмента OpenAI для выявления ИИ-контента. Установлено, что изображения и видео имеют цифровой водяной знак SynthID, который автоматически добавляется к сгенерированному нейросетью контенту", – подчеркнула Ульяна Кравчук.

Пресс-секретарь ТЦК также призвала граждан критически относиться к подобным сенсационным новостям в медиапространстве и обязательно проверять информацию в официальных источниках.

Напомним также о другом случае, произошедшем в Волынской области с участием ТЦК. В Ковеле 28 августа сотрудники остановили автомобиль для проверки, после чего один из мужчин попытался скрыться.

Во время столкновения водитель Renault Master наехал на военнослужащего и повредил служебные автомобили. Впоследствии в ТЦК установили, что задержанный мужчина не подлежал мобилизации, поскольку ему было 22 года, поэтому его отпустили.