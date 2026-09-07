Про підробку відео та світлин повідомила речниця відомства Уляна Кравчук. Вона наголосила, що поширені у соцмережах матеріали не відповідають дійсності та є штучно створеними.

Які подробиці?

Днями в мережі поширили фото та відео, на яких, як стверджувалося, військовослужбовці ТЦК у Луцьку затримують людину в костюмі супергероя біля одного з місцевих ТРЦ.

На опублікованому фото троє військовослужбовців ведуть чоловіка до білого мікроавтобуса. Це зображення поширила низка медіа.

Перевірка показала, що резонансні кадри виявилися згенерованими за допомогою штучного інтелекту.

"Інформацію вже перевірила команда VoxCheck за допомогою спеціалізованого інструменту OpenAI для виявлення ШІ-контенту. Встановлено, що зображення та відео мають цифровий водяний знак SynthID, який автоматично додається до згенерованого нейромережею контенту", – наголосила Уляна Кравчук.

Речниця ТЦК також закликала громадян критично ставитися до подібних сенсаційних новин у медіапросторі та обов'язково перевіряти інформацію в офіційних джерелах.

Нагадаємо також про інший випадок, який стався у Волинській області за участю ТЦК. У Ковелі 28 серпня службовці зупинили автомобіль для перевірки, після чого один із чоловіків намагався втекти.

Під час сутички водій Renault Master наїхав на військовослужбовця та пошкодив службові авто. Згодом у ТЦК встановили, що затриманий чоловік не підлягав мобілізації, оскільки йому було 22 роки, тому його відпустили.