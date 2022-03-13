На Волынском направлении враг активно ведет разведку с помощью беспилотников

На Волынском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили. В свою очередь Беларусь усилила охрану границы с Украиной.

В то же время, сохраняется высокая вероятность непосредственного участия белорусских вооруженных сил в войне. Об этом 13 марта сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Отмечается ведение воздушной разведки объектов на территории Украины с помощью БПЛА, вероятно, из Беларуси,

– говорится в сообщении.

Напомним, утром 11 марта российские оккупанты ударили четырьмя ракетами по Луцку. В результате бомбардировки погибли 2 человека, еще 6 – получили ранения.

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