Вонь рашизма стоит густым дымом над планетой, – Венедиктова об идеологии врага

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обнародовала пост об идеологии россиян. Она также высказалась о том, чего в России боятся больше всего в этом контексте.

По мнению Ирины Венедиктовой, идеология россиян – это идеология насильника. Она также добавила, что "рашисты – это рабы".

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Ирина Венедиктова об идеологии врага

По словам генпрокурора Украины, враг брызгается слюной, ведь Украина борется за собственную свободу, выбор, за то, что у украинцев есть свое мнение. И за это все готовы стоять с оружием в руках до самого конца.

По мнению Венедиктовой, рабская психология россиян заставляет их "захлебываясь слюной корчиться в военных припадках", ведь они стремятся доказать, что они являются кем-то. Вполне возможно если не всем, то хотя бы самим себе. Однако она подчеркнула, что все, что у них есть – это лишь рабский животный страх своей ничтожности.

Они боятся, что это увидят другие, почувствуют и поймут,

– добавила глава генпрокуратуры.

В то же время Венедиктова посоветовала им не бояться, ведь весь мир уже увидел, услышал и понял все их ничтожество. Она также уточнила, что "вонь рашизма стоит густым дымом над планетой".

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