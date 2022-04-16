На думку Ірини Венедіктової, ідеологія росіян – це ідеологія насильника. Вона також додала, що "рашисти – це раби".

Варте уваги У небі Аляски помітили дивний стовп диму: очевидці зафіксували явище і не вірять поясненню влади

Ірина Венедіктова про ідеологію ворога

За словами генпрокурора України, ворог бризкається слиною, адже Україна бореться за власну свободу, вибір, за те, що в українців є своя думка. Й за це всі готові стояти зі зброєю у руках до самого кінця.

На думку Венедіктової, рабська психологія росіян заставляє їх "захлинаючись слиною корчитися в воєнних припадках", адже вони прагнуть довести, що вони є кимось. Цілком можливо, якщо не всім, то хоча б самим собі. Проте вона наголосила, що все що вони мають – це лише рабський тваринний страх своєї нікчемності.

Вони бояться, що це побачать інші, відчують і зрозуміють,

– додала очільниця генпрокуратури.

Водночас Венедіктова порадила їм не боятися, адже увесь світ вже побачив, почув та зрозумів усю їхню нікчемність. Вона також уточнила, що "сморід рашизму стоїть густим димом над планетою".

До теми! 14 квітня Ірина Венедіктова повідомила, що невдовзі в Україні з'являться нові правові інструменти, які необхідні для притягнення до відповідальності тих осіб, які причетні до звірств в Україні. За її словами, держава Україна мобілізувала усі зусилля задля оперативного розслідування воєнних злочинів росіян.

Цікаво – Дані про втрати ворога станом на 16 квітня: дивитися відео