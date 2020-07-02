Вонь ужасная: мертвых уток прибило к берегу в Затоке – жуткие фото, видео
Десятки мертвых уток, прибитых течением к берегу, заметили на одном из пляжей курортного города Затока, под Одессой.
Видео с мертвыми утками опубликовали в местном телеграм-канале "X Одесса".
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В сообщении говорится о станции "Дружба" в Затоке.
"Со стороны моста принесло примерно 50 мертвых уток. Вонь ужасная", – отметили в телеграме.
Очевидцы насчитали до 50 мертвых птиц / Скриншот
Смотрите видео из телеграм-канала: в Затоке к берегу прибило мертвых уток
Что известно о пляжах Одессы:
Одесский лабораторный центр Минздрава со ссылкой на результаты исследований 29 июня сообщил, что в зонах рекреации на пляжах Одессы и области на санитарно-микробиологические показатели были исследованы 93 пробы морской воды. Состояние воды мониторили в течение недели.
Согласно выводам, 5 одесских пляжей, среди которых популярная "Аркадия", не соответствуют нормам по санитарно-микробиологическим показателям.
Среди пляжей, которые не соответствуют нормам:
- 13 станция Большого Фонтана;
- 16 станция Большого Фонтана;
- 10 станция Большого Фонтана;
- "Аркадия",
- "Дельфин".