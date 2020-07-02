Десятки мертвых уток, прибитых течением к берегу, заметили на одном из пляжей курортного города Затока, под Одессой.

Видео с мертвыми утками опубликовали в местном телеграм-канале "X Одесса".

Важно Пляжи Одессы не соответствуют нормативным требованиям: где лучше не купаться

В сообщении говорится о станции "Дружба" в Затоке.

"Со стороны моста принесло примерно 50 мертвых уток. Вонь ужасная", – отметили в телеграме.



Очевидцы насчитали до 50 мертвых птиц / Скриншот

Смотрите видео из телеграм-канала: в Затоке к берегу прибило мертвых уток

Что известно о пляжах Одессы:

Одесский лабораторный центр Минздрава со ссылкой на результаты исследований 29 июня сообщил, что в зонах рекреации на пляжах Одессы и области на санитарно-микробиологические показатели были исследованы 93 пробы морской воды. Состояние воды мониторили в течение недели.

Согласно выводам, 5 одесских пляжей, среди которых популярная "Аркадия", не соответствуют нормам по санитарно-микробиологическим показателям.

Среди пляжей, которые не соответствуют нормам: