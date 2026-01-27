Бродовский городской совет объяснил причину неприятного запаха после удара: что рекомендуют людям

Утром 27 января российские войска атаковали инфраструктурный объект на Львовщине. После этого в Бродах и окружающих населенных пунктах распространился неприятный запах.

О ситуации в городе и причинах появления вони сообщили в Бродовском горсовете. Там также дали рекомендации жителям относительно действий в такой ситуации.

Что известно о неприятном запахе в Бродах?

Как сообщили местные власти в городе возникло задымление из-за сгорания нефтепродуктов. Стоит заметить, что именно туда летели вражеские дроны, которые поразили объект инфраструктуры.

Сейчас в Бродах и окружающих населенных пунктах начали проведение замеров воздуха на содержание вредных веществ продуктов сгорания. Городская власть обещает дополнительно проинформировать о результатах исследования.

В то же время Золочевский районный отдел ГУ Львовский ОЦКПХ МЗ порекомендовал жителям придерживаться таких правил:

плотно закрыть окна в случае задымления в результате пожаров;

не выходить без необходимости на улицу;

при необходимости одеть увлажненную маску или респиратор.

Особое внимание на эти рекомендации стоит обратить людям с хроническими заболеваниями.

