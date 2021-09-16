Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале. Там видно кучи мусора и лужи от прорывов канализации.
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На оккупированном Донбассе стоят кучи мусора
Житель, который живет в Макеевке опубликовал видео, на котором рассказал о проблемах города. Так называемая "власть" на территории самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса не вывозит мусор и не ремонтирует прорванную канализацию.
Автор видео рассказал, что говорится о проблемах Макеевки восточной.
Вот так у нас вывозят мусор. Эта куча мусора лежит уже, наверное, с месяц. Не хотят вывозить. Свалки сами вывозят, а то, что вокруг, – никого не волнует,
– заверил человек.
Он также рассказал, что по улице "фактически течет пруд" из-за прорыва канализации.
На оккупированном Донбассе мусорный коллапс: смотрите видео
"Тоже – течет вода. Протекает месяца 3 – 4 – никому дела нет. Вот так работают и вывоз мусора, и водоканал. За что платим – непонятно", – рассказал мужчина.
Последние новости с оккупированных территорий
- 15 сентября самопровозглашенные "республики" на оккупированной Россией части Донбасса заявили, что создали "единую таможенную территорию". Говорится об оккупированных землях Донецкой и Луганской областей. Теперь они заберут "таможенные посты" и создадут "общее экономическое пространство".
- Россия хочет, чтобы жители оккупированных территорий с российскими паспортами голосовали на выборах Госдумы. Для этого запустят бесплатные поезда и автобусы.
- Евросоюз заявил, что может не признать результаты выборов в Госдуму России. Это произойдет, если они будут проходить с нарушениями.