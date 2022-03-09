Вонючий рубль вылезет вам боком, - волонтер обратился к украинским заробитчанам в России

Многие украинские граждане остались в России, несмотря на подлое нападение агрессора на Украину. После такого решения дома им не будут рады.

Российские оккупанты после проваленного наземного наступления сравнивают с землей украинские города. Особенно мощные удары враг наносит Харькову и Мариуполю.

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Крик отчаяния волонтера

Несмотря на начало войны, миллионы украинцев остались в России. Заробитчане работают на тех, кто наносит ракетные удары по мирным гражданам.

Волонтер Андрей Козак спросил у них, как они могут наблюдать за происходящим.

9 миллионов украинцев, которые сейчас в России… причем большая половина из них – обычные заробитчане не с ранее оккупированных территорий… Где вы и как смотрите на смерти детей? Ваш вонючий "рубль" вылезет вам боком... ненавижу!

– написал он.

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