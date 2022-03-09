Російські окупанти після проваленого наземного наступу зрівнюють із землею українські міста. Особливо потужних ударів ворог завдає Харкову та Маріуполю.

До теми Авіаудар по лікарні в Маріуполі: опублікували жахливі фото

Крик відчаю волонтера

Попри початок війни мільйони українців залишилися в Росії. Заробітчани працюють на тих, хто наносить ракетні удари по мирних громадянах.

Волонтер Андрій Козак запитав у них, як вони можуть спостерігати за тим, що відбувається.

9 мільйонів українців, які зараз в Росії... причому більше половини з них – звичайні заробітчани не з раніше окупованих територій... Де ви і як дивитеся на смерті дітей? Ваш смердючий "рубль" вилізе вам боком... ненавиджу!

– написав він.

Відео до теми: Зеленський показав кадри цинічного обстрілу дитячої лікарні в Маріуполі

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!