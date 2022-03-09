Вооруженное сопротивление российской оккупации готовы оказывать почти 70% украинцев: опрос

Исследовательское агентство Info Sapiens провело для Британского исследовательского агентства OРБ всеукраинский национальный опрос.

Опрос проводился в период с 3 по 4 марта 2022 года.

По данным всеукраинского опроса, проведенного после одной недели войны России против Украины, 67% украинцев готовы лично оказывать вооруженное сопротивление для прекращения российской оккупации Украины. Среди них 78% мужчин и 59% женщин.

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Выборка исследования составляет 1024 респондента. Опрос проводился методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения.

Опрос проводился только на контролируемых Украиной территориях. Он также не охватывает украинцев, которые выехали за границу.

Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

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