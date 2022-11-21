Станут ли вооруженные силы Польши второй сухопутной армией в НАТО: какие планы у Варшавы

У Польши нет особых иллюзий, что в случае проигрыша России в войне и побега с оккупированных ею территорий Украины она превратится в миролюбивое государство. Уход Путина не обязательно приведет к изменению модели власти и ее долгосрочных приоритетов.

Нападение на Украину заставило европейских политиков понять, что Россия представляет реальную угрозу. И что нельзя полагаться только на военный зонтик США, а нужно укреплять и собственную обороноспособность. Об этом пишет Анджей Корона для платформы IQ.

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Польша стремится иметь большую армию и новую военную технику

Польша давно имела амбициозные планы по модернизации войска, однако по разным причинам значительная их часть так и осталась на бумаге. Однако в последние несколько месяцев наблюдается значительное ускорение.

По расходам на оборону Польша занимает 18 место в мире. Эта позиция скоро улучшится, ведь расходы из 57 миллиардов злотых, запланированных на 2022 год, возрастут до 97 миллиардов злотых в 2023 году. Это связано с новым законом о защите отечества, предусматривающим увеличить более чем вдвое численность вооруженных сил и их модернизацию, а также увеличить расходы на эти цели до 3% ВВП.Польское войско, численность которого составляет около 111 тысяч профессиональных военных и 32 тысячи военнослужащих Сил территориальной обороны, планируется увеличить до 300 тысяч солдат (250 000 профессиональных + 50 000 теробороны). Планируется ввести добровольную основную (первичную) военную службу, систему стимулирования кандидатов на службу в армии и более гибкие правила продвижения по службе, а также упростить механизмы набора и увеличить численность резерва.

Большую армию следует обеспечить соответствующим вооружением, а также пополнить запасы оружия и амуниции, которые в больших количествах были переданы Украине. Масштабы заказов на новое оборудование впечатляют. По оценкам, стоимость закупок вооружений, запланированных к 2035 году, составит около 600 миллиардов злотых. При этом следует помнить, что дополнительные затраты на внедрение, обслуживание, модернизацию, а впоследствии списание закупленной техники в долгосрочном плане будут вдвое больше, то есть примерно 1,2 триллиона злотых. Это астрономические суммы.

Собственное производство

Каждое государство пытается закупить как можно больше оружия на своем внутреннем рынке, потому что это позволяет стимулировать экономику. Во времена Варшавского договора Польша имела мощную оборонную промышленность, и хотя часть заводов была продана иностранному капиталу, многие из них остались в государственной собственности. Появились также новые частные компании, предлагающие среди прочего ударные беспилотные авиационные комплексы Warmate или инновационную систему сбивания дронов от фирмы Hertz. Однако, согласно имеющимся расчетам, на польских заводах будет размещен заказ только на 26% от запланированных расходов (а это примерно 138 миллиардов злотых).

Визитной карточкой польского оружия стали гаубицы Krab, комплексы Warmate и переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые настолько успешно зарекомендовали себя в боях в Украине, что их приобрела даже армия США. Специалисты высоко оценивают польские радары и системы управления огнем. Машины Jelcz, выпускаемые в нескольких модификациях, используются в качестве транспортных платформ для различных систем вооружения, в том числе иностранных.



AHS Krab / flickr

Стоит также добавить, что уже много лет в Польше производят современное стрелковое оружие (например, карабины Grot) и боеприпасы разных калибров. Есть много новых разработок, некоторые из которых уже запущены, а некоторые вскоре будут взяты в производство, например, боевая машина пехоты Borsuk или минный заградитель Baobab-K.

Большой "шоппинг" в США

Еще до начала войны Польша заказала 32 многоцелевых самолета пятого поколения F-35 и две батареи (16 пусковых установок) зенитных ракет Patriot, а сейчас подала заявку на покупку еще шести батарей. Другой заказ касается 250 танков M1 Abrams в последней версии и еще 116 более старых танков Abrams, которые до сих пор использовались морской пехотой США.

Месяц назад был отправлен запрос на приобретение 96 вертолетов AH-64E APACHE в новейшей версии GUARDIAN.

Соединенные Штаты поставляют Польше много другого оружия, включая управляемые крылатые ракеты для самолетов F16, а недавно передали еще 5 бывших в употреблении транспортных самолетов C-130E Hercules.

Однако не все можно приобрести в США. Когда Польша попыталась заказать 500 HIMARS, оказалось, что это больше, чем их было произведено всего вместе. Из-за ограничения производственных мощностей американцы поставят сначала 20, а затем еще примерно 200 пусковых установок дальнего действия.

Значительно меньше оружия Польша покупает, например, у Великобритании (зенитные ракеты CAMM, запускаемые из пусковых установок iLauncher, интегрированных с польской системой управления огнем, колесной машиной и радаром Soła) и Италии – многоцелевые вертолеты AW149.

Романс с Южной Кореей

Эта страна на сегодняшний день является восьмым в мире экспортером оружия, а в августе этого года президент Юн Сок Йоль заявил, что его цель – вывести страну в четверку ведущих мировых производителей. Эти планы реальны, ведь оружие из Кореи дешевле, оно совместимо с системами НАТО, а поставки происходят быстрее. Кроме того, Корея заявляет о готовности производить часть снаряжения в странах, которым продает оружие, а также передавать некоторые технологии.

Польша очень заинтересована воспользоваться этими возможностями, поэтому в июле этого года подписала контракт с двумя южнокорейскими компаниями на 980 танков K2 Black Panther, 672 самоходных гаубиц K9 Thunder и 48 истребителей FA-50. Первая партия из 180 танков и 212 орудий будет изготовлена ​​в Корее, часть из них уже отправлена ​​и находится в пути. Производство остальных будет налажено в Польше, причем они будут адаптированы к европейскому театру военных действий.

Споры вызвали закупки гаубиц K9, очень похожих на польские "крабы", производство которых продолжается и будет продолжаться для нужд Украины и Польши. Кажется, что в данном случае речь идет о том, чтобы получить такое оборудование в кратчайшие сроки.

Легкий истребитель FA-50, который также может использоваться как ударный и учебно-тренировочный самолет, должен стать усилением для 48 самолетов F-16, находящихся на вооружении ВВС Польши более десятка лет, но пока недоступных для покупки.

Уже подписан контракт на 288 пусковых установок K239 Chunmoo, из которых первые 18 будут доставлены в Польшу в 2023 году. Они несут два контейнера с ракетами калибра 239 миллиметра с дальностью 80 километров или 600 миллиметра с дальностью 290 километра. Интересно, что они могут нести ракеты, используемые в американских HIMARS. И также будут "полонизированы".

Это еще не конец, ведь сейчас на полигоне проходит испытание БМП AS21 Redback, которая могла бы работать в составе тяжелых дивизий с танками Abrams.

Стоит отметить, что заказываются современные образцы вооружения, полезность которых в современной войне доказана в Украине. Поэтому, если вышеуказанные планы будут успешно реализованы, через несколько лет Войско Польское станет второй (после США) сухопутной армией в составе НАТО.

Станут ли вооруженные силы Польши второй сухопутной армией в НАТО

Первая угроза – это стоимость закупки большого количества современного оружия, а также еще большие затраты на его эксплуатацию. Также возрастут расходы на персонал из-за увеличения личного состава армии. И то, и другое ляжет тяжелым бременем на экономику, даже при оптимистическом сценарии, если высокие темпы развития экономики сохранятся. Также необходимо принять во внимание вопрос, как долго польское общество будет предпочитать пушки маслу.

– это стоимость закупки большого количества современного оружия, а также еще большие затраты на его эксплуатацию. Также возрастут расходы на персонал из-за увеличения личного состава армии. И то, и другое ляжет тяжелым бременем на экономику, даже при оптимистическом сценарии, если высокие темпы развития экономики сохранятся. Также необходимо принять во внимание вопрос, как долго польское общество будет предпочитать пушки маслу. Вторая проблема вытекает из демографической ситуации и сводится к тому, удастся ли найти 150 тысяч новых кандидатов на службу в армию. И если да, то как это повлияет на рынок труда?

вытекает из демографической ситуации и сводится к тому, удастся ли найти 150 тысяч новых кандидатов на службу в армию. И если да, то как это повлияет на рынок труда? И, наконец, третья проблема. Уход Путина не обязательно приведет к изменению модели власти и ее долгосрочных приоритетов. Но через некоторое время напряжение спадет и возникнет вопрос, обязательно ли Польша должна быть военной мощью, и недостаточно ли зонтиков НАТО и более тесного сотрудничества со странами Европейского Союза для поддержания безопасности?

Автор статьи – Анджей Корона