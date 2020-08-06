Вооруженные подростки проникли на территорию резиденции Трампа
В США на юге штата Флорида трое подростков проникли на территорию поместья и курортного комплекса Мар-а-Лаго. Принадлежит он действующему американскому президенту США Дональду Трампу. Злоумышленников задержали полицейские. Во время осмотра в рюкзаке парней обнаружили автомат Калашникова АК-47.
Попытка проникнуть в поместье Трампа: что известно
Как сообщил представитель полиции Палм-Бич Майкл Огродник, инцидент произошел еще в прошлую пятницу 31 июля. Тогда трое 15-летних подростков перелезли через ограду Мар-а-Лаго, спасаясь от преследования полиции. Об этом сообщает Голос Америки.
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Когда те сидели в машине в нескольких километрах на север от поместья Трампа, к ним подошел офицер полиции. После этого молодые люди попытались сбежать от полицейского на своем авто. Однако, когда увидели еще один полицейский автомобиль, оставили машину возле Мар-а-Лаго.
А потом проникли на территорию курорта. Огородник подчеркивает, что они не пытались зайти в какие-то здания. А просто перепрыгнули через стену и пытались спрятаться.
В момент этих событий Трампа в имении не было.
Что теперь ждет подростков
Сейчас злоумышленники находятся в исправительном учреждении для несовершеннолетних. В то же время прокуроры решают вопрос о предъявлении им обвинений.
Подростки, со своей стороны, отрицают, что АК-47 принадлежит им. По их словам, автомат они нашли.
Имена молодых людей не называют.
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Это уже не первый подобный случай
Издание подчеркивает, с тех пор как Трамп стал президентом, его поместье во Флориде уже несколько раз становилось местом вторжений.
- В частности, в январе 2020 года арестовали двух женщин после того, как полиция открыла по ним огонь за пересечение двух контрольно-пропускных пунктов вблизи. Произошло это во время погони за их автомобилем. Этот инцидент никоим образом не связывают ни с Трампом, ни с его недвижимостью.
- А в феврале гражданку КНР приговорили к шести месяцам тюремного заключения за сопротивление, когда ее задерживала полиция в 2019 году. Тогда женщина проникла в Мар-а-Лаго без разрешения.
- Это произошло через несколько месяцев после того, как другую китаянку признали виновной в том, что она обманом проникла в президентский особняк.