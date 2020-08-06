В США на юге штата Флорида трое подростков проникли на территорию поместья и курортного комплекса Мар-а-Лаго. Принадлежит он действующему американскому президенту США Дональду Трампу. Злоумышленников задержали полицейские. Во время осмотра в рюкзаке парней обнаружили автомат Калашникова АК-47.

Попытка проникнуть в поместье Трампа: что известно

Как сообщил представитель полиции Палм-Бич Майкл Огродник, инцидент произошел еще в прошлую пятницу 31 июля. Тогда трое 15-летних подростков перелезли через ограду Мар-а-Лаго, спасаясь от преследования полиции. Об этом сообщает Голос Америки.

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Когда те сидели в машине в нескольких километрах на север от поместья Трампа, к ним подошел офицер полиции. После этого молодые люди попытались сбежать от полицейского на своем авто. Однако, когда увидели еще один полицейский автомобиль, оставили машину возле Мар-а-Лаго.

А потом проникли на территорию курорта. Огородник подчеркивает, что они не пытались зайти в какие-то здания. А просто перепрыгнули через стену и пытались спрятаться.

В момент этих событий Трампа в имении не было.

Что теперь ждет подростков

Сейчас злоумышленники находятся в исправительном учреждении для несовершеннолетних. В то же время прокуроры решают вопрос о предъявлении им обвинений.

Подростки, со своей стороны, отрицают, что АК-47 принадлежит им. По их словам, автомат они нашли.

Имена молодых людей не называют.

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Это уже не первый подобный случай

Издание подчеркивает, с тех пор как Трамп стал президентом, его поместье во Флориде уже несколько раз становилось местом вторжений.