У США на півдні штату Флорида троє підлітків проникли на територію маєтку та курортного комплексу Мар-а-Лаго. Належить він чинному американському президенту США Дональду Трампу. Зловмисників затримали поліцейські. Під час огляду в рюкзаку молодиків виявили автомат Калашникова АК-47.

Спроба проникнути в маєтку Трампа: що відомо

Як повідомив речник поліції Палм-Біч Майкл Огродник, інцидент трапився ще минулої п’ятниці 31 липня. Тоді троє 15-річних підлітків перелізли через огорожу Мар-а-Лаго, рятуючись від переслідування поліції. Про це повідомляє Голос Америки".

Зверніть увагу З потяга Харків – Ужгород висадили п'яних дебоширів, їх зустрів особисто заступник Авакова

Коли ті сиділи в машині в декількох кілометрах на північ від маєтку Трампа, до них підійшов офіцер поліції. Після цього молоді люди спробували втекти від поліцейського на своєму авто. Проте, коли побачили ще один поліцейський автомобіль, залишили машину біля Мар-а-Лаго.

А опісля проникли на територію курорту. Огородник підкреслює, що вони не намагалися зайти в які-небудь будівлі. А просто перестрибнули через стіну та намагалися сховатися.

В момент цих подій Трампа в маєтку не було.

Що тепер чекає на підлітків

Зараз зловминики перебувають у виправній установі для неповнолітніх. Водночас прокурори вирішують питання про пред'явлення їм звинувачень.

Підлітки, зі свого боку, заперечують, що АК-47 належить їм. За їхніми словами, автомат вони знайшли.

Імена молодих людей не називають.

До речі ФБР прийшло з обшуком в офіс компанії, пов’язаної з Коломойським

Це вже не перший подібний випадок

Видання підкреслює, відтоді як Трамп став президентом, його маєток у Флориді вже кілька разів ставав місцем вторгнень.

Зокрема, у січні 2020 року заарештували двох жінок після того, як поліція відкрила по них вогонь за перетин двох контрольно-пропускних пунктів поблизу. Сталося це під час гонитви за їхнім автомобілем. Цей інцидент жодним чином не пов’язують ані з Трампом, ані з його нерухомістю.

А в лютому громадянку КНР засудили до шести місяців тюремного ув'язнення за опір, коли її затримувала поліція в 2019 році. Тоді жінка проникла в Мар-а-Лаго без дозволу.