6 января, 20:55
2
Обновлено - 21:20, 6 января

Вооруженные силы Украины будут первой линией обороны для сдерживания России, – Макрон

Ирина Чеботникова
Основные тезисы
  • Макрон заявил, что численность украинской армии после войны составит 800 тысяч.
  • ВСУ останутся первой линией обороны для сдерживания агрессии даже во время перемирия.

Вечером 6 января во время пресс-конференции Эммануэль Макрон высказался о роли ВСУ после войны. Также президент Франции назвал ожидаемое количество украинской армии.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидеров.

Что сказал Макрон о ВСУ?

По словам Макрона, количество украинской армии после прекращения войны составит 800 тысяч. А западные партнеры обязались обеспечить поддержку ВСУ.

Вооруженные силы Украины сейчас являются первой линией обороны и сдерживания агрессии. И останутся такими и после войны, то есть когда будет перемирие.

Они смогут дать отпор возможной новой агрессии России, ведь будут иметь "подготовку, возможности и все необходимые ресурсы".

Какие решения приняли в пользу Украины 6 января?

  • Союзники создадут многонациональные силы в воздухе, на море и на суше "для обеспечения уверенности после прекращения огня".

  • Стороны убеждены, что США примут участие в мониторинге соблюдения перемирия.

  • Великобритания и Франция договорились создать военные центры по всей Украине после согласования прекращения огня.

  • Зеленский заверил, что документы по гарантій безпеки для України вже готові та будуть підписані найближчим часом. 