Вооруженные силы Украины будут первой линией обороны для сдерживания России, – Макрон

Вечером 6 января во время пресс-конференции Эммануэль Макрон высказался о роли ВСУ после войны. Также президент Франции назвал ожидаемое количество украинской армии.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидеров.

Что сказал Макрон о ВСУ?

По словам Макрона, количество украинской армии после прекращения войны составит 800 тысяч. А западные партнеры обязались обеспечить поддержку ВСУ.

Вооруженные силы Украины сейчас являются первой линией обороны и сдерживания агрессии. И останутся такими и после войны, то есть когда будет перемирие.

Они смогут дать отпор возможной новой агрессии России, ведь будут иметь "подготовку, возможности и все необходимые ресурсы".

Какие решения приняли в пользу Украины 6 января?