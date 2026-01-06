Вооруженные силы Украины будут первой линией обороны для сдерживания России, – Макрон
- Макрон заявил, что численность украинской армии после войны составит 800 тысяч.
- ВСУ останутся первой линией обороны для сдерживания агрессии даже во время перемирия.
Вечером 6 января во время пресс-конференции Эммануэль Макрон высказался о роли ВСУ после войны. Также президент Франции назвал ожидаемое количество украинской армии.
Детали передает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидеров.
Что сказал Макрон о ВСУ?
По словам Макрона, количество украинской армии после прекращения войны составит 800 тысяч. А западные партнеры обязались обеспечить поддержку ВСУ.
Вооруженные силы Украины сейчас являются первой линией обороны и сдерживания агрессии. И останутся такими и после войны, то есть когда будет перемирие.
Они смогут дать отпор возможной новой агрессии России, ведь будут иметь "подготовку, возможности и все необходимые ресурсы".
Какие решения приняли в пользу Украины 6 января?
Союзники создадут многонациональные силы в воздухе, на море и на суше "для обеспечения уверенности после прекращения огня".
Стороны убеждены, что США примут участие в мониторинге соблюдения перемирия.
Великобритания и Франция договорились создать военные центры по всей Украине после согласования прекращения огня.
Зеленский заверил, что документы по гарантій безпеки для України вже готові та будуть підписані найближчим часом.