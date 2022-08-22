Восстановить не получится, – ВСУ подтвердили новый удар по Антоновскому мосту в Херсоне

ВСУ 22 августа официально подтвердили новый удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Его оккупанты активно использовали для транспортировки техники.

Очередной успешный удар по Антоновском мосту подтвердила Наталья Гуменюк – секретарь ОК "Юг". Она отметила, что мост – одно из транспортных направлений, которое оккупанты пытаются реанимировать.

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В то же время понятно, что эту конструкцию нельзя залатать ведерком бетона. Необходим существенный ремонт и технологические процессы.

Потому что такая сложная конструкция не может быть залатана просто ведерком бетона. Требуется достаточно существенный ремонт и технологические процессы. Именно поэтому мы держим их под контролем и периодически напоминаем о своем дистанционном присутствии,

– заявила Гуменюк.

Очевидцы сообщают, что по Антоновском мосту было с десяток "прилетов". Тем временем оккупанты в сети продолжили хвастаться работой ПВО над временно оккупированным Херсоном.

россияне перебрасывали технику на правый берег Днепра

Владимир Молчанов – херсонский активист сообщал, что еще несколько дней назад российские захватчики пытались переправить свою технику на правый берег Днепра. В частности, речь идет о бензовозах и крытых грузовиках.

По словам Молчанова, оккупанты продолжали использовать для этого Антоновский мост. Чтобы не создавать там резонанс, враг ехал с довольно значительными интервалами.

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