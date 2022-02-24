Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил перед украинцамм из-за военных атак России. Глава государства призвал верить в нашу армию, потому что она действительно мощная.

Как заметил президент, у нас армия сильных людей. Население – тоже армия. И сейчас вооруженным силам Украины необходима поддержка граждан.

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ВСУ ведут действительно тяжелые бои, выбивая атаки на Донбассе, в других регионах на Востоке, на Севере, на Юге. Враг понес серьезные потери. Потерь врага будет еще больше. Враг пришел на нашу землю,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Украина атакована с Севера, Востока и Юга, в том числе и с воздуха. Пока нас защищает армия. Президент подчеркнул, что сегодня главная опора украинской государственности – национальная солидарность.

Всем желающим будут выдавать оружие

Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет,

– заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что будущее Украины зависит от каждого из нас. Поэтому каждый, кто имеет военный опыт и может присоединиться к обороне, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации МВД.

Брифинг Владимира Зеленского: смотрите видео

Важно: около 5 утра 24 февраля Россия атаковала Украину. Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

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