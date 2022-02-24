Як зауважив президент, у нас армія потужних людей. Населення – також армія. І нині збройним силам України необхідна підтримка громадян.

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ЗСУ ведуть дійсно тяжкі бої, вибиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах на Сході, наПівночі, на Півдні. Ворог поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде ще більше. Ворог прийшов на нашу землю,

– наголосив Володимир Зеленський.

Україна атакована з Півночі, Сходу та Півдня, зокрема і з повітря. Наразі нас захищає армія. Президент підкреслив, що на сьогодні головна опора української державності – національна солідарність.

Усім охочим видаватимуть зброю

Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім-всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет,

– заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що майбутнє України залежить від кожного з нас. Тому кожного, хто має військовий досвід і може приєднатися до оборони повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації МВС.

Брифінг Володимира Зеленського: дивіться відео