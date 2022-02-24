Як зауважив президент, у нас армія потужних людей. Населення – також армія. І нині збройним силам України необхідна підтримка громадян.
До теми Україна повністю розірвала дипломатичні відносини з Росією
ЗСУ ведуть дійсно тяжкі бої, вибиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах на Сході, наПівночі, на Півдні. Ворог поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде ще більше. Ворог прийшов на нашу землю,
– наголосив Володимир Зеленський.
Україна атакована з Півночі, Сходу та Півдня, зокрема і з повітря. Наразі нас захищає армія. Президент підкреслив, що на сьогодні головна опора української державності – національна солідарність.
Усім охочим видаватимуть зброю
Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім-всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет,
– заявив глава держави.
Зеленський наголосив, що майбутнє України залежить від кожного з нас. Тому кожного, хто має військовий досвід і може приєднатися до оборони повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації МВС.