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      Вооруженные силы проводят масштабные учения на Западе Украины: фото

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      Вооруженные силы проводят учения / Пресс-служба Минобороны

      На Западе Украины Вооруженные силы проводят плановые тактические учения. В них принимают участие подразделения Десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и Воздушных Сил.

      Во время учений будут отработаны перемещения подразделений, десантирование и различные тактические действия в горной местности. Об этом информирует пресс-служба Минобороны Украины.

      Тем временем Коронавирус в Вооруженных силах Украины – последние новости: заболел еще один военный

      Поскольку во время тренировок вылеты будут осуществлять боевые самолеты, вертолеты и другая армейская авиация, людей просят не паниковать.

      Призываем граждан не волноваться! Эти меры подготовки осуществляются с учетом соответствующих рекомендаций и ограничений в связи с карантином. Десантно-штурмовые войска, как и остальные подразделения ВСУ, продолжают повышать свое боевое мастерство для защиты граждан и территориальной целостности Украины,
      – уверяют в Минобороны.

      Там добавляют, что действия подразделений Десантно-штурмовых войск, кроме авиации, будут также поддерживать инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск ВСУ.

      Обратите внимание США передали в ООС дополнительную помощь: фото

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України авиация
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