Вооруженные силы проводят масштабные учения на Западе Украины: фото

На Западе Украины Вооруженные силы проводят плановые тактические учения. В них принимают участие подразделения Десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и Воздушных Сил.

Во время учений будут отработаны перемещения подразделений, десантирование и различные тактические действия в горной местности. Об этом информирует пресс-служба Минобороны Украины.

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Поскольку во время тренировок вылеты будут осуществлять боевые самолеты, вертолеты и другая армейская авиация, людей просят не паниковать.

Призываем граждан не волноваться! Эти меры подготовки осуществляются с учетом соответствующих рекомендаций и ограничений в связи с карантином. Десантно-штурмовые войска, как и остальные подразделения ВСУ, продолжают повышать свое боевое мастерство для защиты граждан и территориальной целостности Украины,

– уверяют в Минобороны.

Там добавляют, что действия подразделений Десантно-штурмовых войск, кроме авиации, будут также поддерживать инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск ВСУ.

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