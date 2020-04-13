Збройні сили проводять масштабні навчання на Заході України: фото

На Заході України Збройні сили проводять планові тактичні навчання. У них беруть участь підрозділи Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ та Повітряних Сил.

Під час навчань будуть відпрацьовані переміщення підрозділів, десантування та різні тактичні дії в гірській місцевості. Про це інформує пресслужба Міноборони України.

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Оскільки під час тренувань вильоти здійснюватимуть бойові літаки, вертольоти та інша армійська авіація, людей просять не панікувати.

Закликаємо громадян не хвилюватися! Ці заходи підготовки здійснюються із врахуванням відповідних рекомендацій та обмежень у зв’язку із карантином. Десантно-штурмові війська, як і решта підрозділів ЗСУ, продовжують підвищувати свою бойову майстерність для захисту громадян та територіальної цілісності України,

– запевняють у Міноборони.

Там додають, що дії підрозділів Десантно-штурмових військ, окрім авіації, будуть також підтримувати інженерно-саперні підрозділи Сухопутних військ ЗСУ.

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