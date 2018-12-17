Вооруженные силы Украины получили 14 бронированных автомобилей украинского производства: видео

Предприятие "Украинская бронетехника" досрочно передало Вооруженным Силам Украины 14 специализированных бронированных автомобилей "Варта".

Соответствующее видео "Украинская бронетехника" опубликовала на YouTube.

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Компания продемонстрировала, что украинское производство может быть абсолютно независимым от России. Украина самостоятельно способна производить высокотехнологичную и качественную военную технику.

Каждый день на восточном фронте Украины гибнут наши солдаты. Поэтому всё важнее каждый день становится наша миссия – создавать автомобили, защищающие наших ребят и нашу страну, возвращающие домой солдат целыми и невредимыми. Сегодня мы досрочно передаём очередную партию бронеавтомобилей, и верим, что они помогут сохранить территориальную целостность Украины и жизни наших защитников. Мы знаем, что победим,

– отметил директор ООО "Украинская бронетехника" Александр Кузьма.

Бронеавтомобили "Варта" созданы специально для полиции особого назначения КОРД и сил специальных операций Национальной гвардии Украины. Машины имеют колесную формулу 4×4. Автомобиль комплектуется двигателем ЯМЗ мощностью 270 л.с. Применяются бескамерные шины Continental.

Отметим, что 7 декабря 2015 года бронемашина была впервые представлена ​​министром МВД Арсеном Аваковым, как перспективный автомобиль для Нацгвардии и полиции особого назначения.

Видео досрочной передачи ВСУ бронеавтомобилей украинского производства: