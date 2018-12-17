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      Вооруженные силы Украины получили 14 бронированных автомобилей украинского производства: видео

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      Вооруженные силы Украины получили 14 бронированных автомобилей украинского производства
      Вооруженные силы Украины получили 14 бронированных автомобилей украинского производства / Скриншот из видео

      Предприятие "Украинская бронетехника" досрочно передало Вооруженным Силам Украины 14 специализированных бронированных автомобилей "Варта".

      Соответствующее видео "Украинская бронетехника" опубликовала на YouTube.

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      Компания продемонстрировала, что украинское производство может быть абсолютно независимым от России. Украина самостоятельно способна производить высокотехнологичную и качественную военную технику.

      Каждый день на восточном фронте Украины гибнут наши солдаты. Поэтому всё важнее каждый день становится наша миссия – создавать автомобили, защищающие наших ребят и нашу страну, возвращающие домой солдат целыми и невредимыми. Сегодня мы досрочно передаём очередную партию бронеавтомобилей, и верим, что они помогут сохранить территориальную целостность Украины и жизни наших защитников. Мы знаем, что победим,
      – отметил директор ООО "Украинская бронетехника" Александр Кузьма.

      Бронеавтомобили "Варта" созданы специально для полиции особого назначения КОРД и сил специальных операций Национальной гвардии Украины. Машины имеют колесную формулу 4×4. Автомобиль комплектуется двигателем ЯМЗ мощностью 270 л.с. Применяются бескамерные шины Continental.

      Отметим, что 7 декабря 2015 года бронемашина была впервые представлена ​​министром МВД Арсеном Аваковым, как перспективный автомобиль для Нацгвардии и полиции особого назначения.

      Видео досрочной передачи ВСУ бронеавтомобилей украинского производства:

       

      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Транспорт Авто
      Источник: 24 Канал
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