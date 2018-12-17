Збройні сили України отримали 14 броньованих автомобілів українського виробництва: відео

Підприємство "Українська бронетехніка" достроково передало Збройним Силам України 14 спеціалізованих броньованих автомобілів "Варта".

Відповідне відео "Українська бронетехніка" опублікувала на YouTube.

Читайте також: В Україні розпочалися навчання морських піхотинців і резервістів: фото

Компанія продемонструвала, що українське виробництво може бути абсолютно незалежним від Росії. Україна самостійно здатна виготовляти високотехнологічну і якісну військову техніку.

Кожен день на східному фронті України гинуть наші солдати. Тому важливішою кожного дня стає наша місія – виробляти автомобілі, що захищають наших хлопців і нашу країну, що повертають додому солдат цілими і неушкодженими. Сьогодні ми достроково здаємо чергову партію бронеавтомобілів, і віримо що вони допоможуть зберегти територіальну цілісність України та життя наших оборонників. Ми знаємо, що переможемо,

– наголосив директор ТОВ "Українська бронетехніка" Олександр Кузьма.

Бронеавтомобілі "Варта" створені спеціально для поліції особливого призначення КОРД та сил спеціальних операцій Національної гвардії України. Машини мають колісну формулу 4×4. Автомобіль комплектується двигуном ЯМЗ потужністю 270 к.с. Застосовуються безкамерні шини Continental.

Зазначимо, що 7 грудня 2015 року бронемашина була вперше представлена міністром МВС Арсеном Аваковим як перспективний автомобіль для Нацгвардії та поліції особливого призначення.

Відео дострокового отримання ЗСУ бронеавтомобілів українського виробництва: