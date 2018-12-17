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      Збройні сили України отримали 14 броньованих автомобілів українського виробництва: відео

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      Збройні сили України отримали 14 броньованих автомобілів українського виробництва
      Збройні сили України отримали 14 броньованих автомобілів українського виробництва / Скріншот з відео

      Підприємство "Українська бронетехніка" достроково передало Збройним Силам України 14 спеціалізованих броньованих автомобілів "Варта".

      Відповідне відео "Українська бронетехніка" опублікувала на YouTube.

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      Компанія продемонструвала, що українське виробництво може бути абсолютно незалежним від Росії. Україна самостійно здатна виготовляти високотехнологічну і якісну військову техніку. 

      Кожен день на східному фронті України гинуть наші солдати. Тому важливішою кожного дня стає наша місія – виробляти автомобілі, що захищають наших хлопців і нашу країну, що повертають додому солдат цілими і неушкодженими. Сьогодні ми достроково здаємо чергову партію бронеавтомобілів, і віримо що вони допоможуть зберегти територіальну цілісність України та життя наших оборонників. Ми знаємо, що переможемо,
      – наголосив директор ТОВ "Українська бронетехніка" Олександр Кузьма.

      Бронеавтомобілі "Варта" створені спеціально для поліції особливого призначення КОРД та сил спеціальних операцій Національної гвардії України. Машини мають колісну формулу 4×4. Автомобіль комплектується двигуном ЯМЗ потужністю 270 к.с. Застосовуються безкамерні шини Continental.

      Зазначимо, що 7 грудня 2015 року бронемашина була вперше представлена міністром МВС Арсеном Аваковим як перспективний автомобіль для Нацгвардії та поліції особливого призначення.

      Відео дострокового отримання ЗСУ бронеавтомобілів українського виробництва:

       

      Теги: Новини України Авто Транспорт Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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